上述兩隻ABS分別是中信證券借唄五至十四期消費貸款資產支持專項計劃和天弘創新花唄第8-15期消費授信融資資產支持專項計劃，規模分別為100億元和80億元。

螞蟻旗下ABS項目上次獲批通過是在去年的11月底，當時獲得通過的兩隻ABS分別是中信證券花唄一至十期授信付款資產支持專項計劃和國泰君安借唄第4至12期消費貸款資產支持專項計劃，規模均為100億元。

其另一隻ABS項目，財通資管花唄授信付款資產支持專項計劃的項目狀態仍為「已受理」，規模80億元。

阿里巴巴（9988）於今年4月10剛接到逾180億元人民幣的天價罰單後，中國金融監管部門隨即對螞蟻集團再次約談，主要是要求螞蟻對標整改方案深入有效整改。整改方案要求螞蟻糾正支付業務不正當競爭行為，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，主動壓降餘額寶餘額等。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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