據Coindesk，達里歐在5月6日的採訪中表示自己有一些比特幣。但是他未透露具體持有規模。

達里奧一直睇淡債券，3月曾表示，債券投資「變得愚蠢」，因為回報率追不上通脹。今年1月曾指，比特幣是「一項鬼才的發明」，他正考慮將加密貨幣作為新基金的投資選擇，為客戶提供對法幣貶值的保護。

比特幣昨大升15%，高見39944美元，目前跌1.1%，報38576美元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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