橋水達里奧：寧願持有比特幣 也不持有債券
文章日期：2021年5月25日 10:42
橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）於CoinDesk的2021年共識會議上稱，寧願持有比特幣，也不要持有債券；如果加密貨幣繼續受到關注，投資者可能會投資它們，而不是政府債券。 其結果將是政府失去對自己籌資能力的掌控。
據Coindesk，達里歐在5月6日的採訪中表示自己有一些比特幣。但是他未透露具體持有規模。
達里奧一直睇淡債券，3月曾表示，債券投資「變得愚蠢」，因為回報率追不上通脹。今年1月曾指，比特幣是「一項鬼才的發明」，他正考慮將加密貨幣作為新基金的投資選擇，為客戶提供對法幣貶值的保護。
比特幣昨大升15%，高見39944美元，目前跌1.1%，報38576美元。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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