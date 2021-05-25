領展行政總裁王國龍表示，很高興發行的人民幣債務票據受投資者歡迎。連同現有包括港幣、澳元和英鎊的債務融資組合，領展進一步實現了資本管理的多元化和靈活性。發債所得款項將作一般企業營運用途，票據將於2024年5月24日到期。

領展獲國際主要評級機構的A級別評級，包括穆迪的A2／穩定、標準普爾的A／穩定及惠譽的A／穩定。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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