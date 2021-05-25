小米今日向上，最多升3.9%，高見27.7元，現時股價仍於高位徘徊，最新報27.5元，升3.19%。

富時羅素指數公司將分兩步納入小米，6月7日起納入50%，6月21日納入餘下的50%，同時進行6月份指數評議，將在下次指數評估時判斷小米是否符合納入非市值加權指數的標準，並在6月指數評議時評估小米加入富時中國50指數的資格。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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