教育股向下，其中，新東方（9901）創上市新低，見70.8元，現報72.05元，跌13.82%；天立教育（1773）見52周低4.01元，現報4.14元，跌9.41%；卓越教育集團（3978）見52周低1.92元，現報1.92元，跌4.48%。

中國基金報報道指，目前該自媒體公眾號上的消息已刪除，刪除的具體原因不詳。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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