傳北京海澱收緊培訓機構監管 新東方創上市新低、天立教育跌9%
文章日期：2021年5月25日 10:02
中國基金報引述北京一家教育類自媒體消息稱，北京海澱教委開會，要求培訓機構暑期不允許開課，學科類和素質類教育培訓機構不得上市，教育培訓機構不得做任何廣告。
教育股向下，其中，新東方（9901）創上市新低，見70.8元，現報72.05元，跌13.82%；天立教育（1773）見52周低4.01元，現報4.14元，跌9.41%；卓越教育集團（3978）見52周低1.92元，現報1.92元，跌4.48%。
中國基金報報道指，目前該自媒體公眾號上的消息已刪除，刪除的具體原因不詳。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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