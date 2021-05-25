報道引述資料指，AlipayHK由CKHH Alipay Internet Services（HK）（下稱CKHH Alipay）全資擁有，其中長和及螞蟻分別各持50%。CKHH Alipay去年9月只向螞蟻旗下配股，長和無注資，令螞蟻持股6成，長和降至4成。根據最新資料，長和更在去年9月將4,810.5萬股份轉讓予螞蟻，惟未有披露作價，令長和及螞蟻持股變成19.9%及80.1%。

AlipayHK發言人未有回應轉讓股份交易作價，以及會否引入新股東，抑或傾向獨資經營，僅重申是次變動是雙方為進一步提升AlipayHK的營運效率而共同作出的決定，是次股份增持也是螞蟻一直看好香港發展前景而作出的具體行動，希望能藉此更好地支持其業務發展和更好地服務香港市民。

發言人又強調，公司仍然是一個立足香港、服務香港市民的本地團隊，螞蟻與長和將一如既往在戰略層面合作無間，全力支持和配合公司的業務發展。

長和發言人未有回應查詢。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

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立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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