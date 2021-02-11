恒指高開49點 碧服跌1.7% 微盟無升跌 中生升4.8% 快手跌4.3%
文章日期：2021年5月25日 09:25
恒指今早高開49點或0.18%，報28461點，成交金額20億元；國指今早高開20點或0.2%，報10661點。恒生科技指數開市報7884點，升0.11%。
藍籌31隻升，11隻下跌，13隻無升跌。中生製藥（1177）升4.86%，報9.49元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）升2.44%，報27.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；友邦（1299）跌0.99%，報100.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。
恒生科技指數成份股18隻升，10隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）開市報27.3元，升2.44%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低11.1元，開市報11.1元，跌7.96%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）開市報21.75元，升1.4%；金山軟件（3888）開市報57.1元，升0.09%；華住集團（1179）開市報443.4元，無升跌，明日放榜的小米（1810）開市報27.3元，升2.44%。
新希望服務（3658）上市，定價3.8元。開市報3.8元，無升跌。
碧桂園服務（6098）落實折讓6%配股籌104億，另發50億可轉債，均多過原計劃。開市報78.65元，跌1.75%。
太陽國際（8029）叫停內地加密貨幣掘礦服務。開市報0.93元，無升跌。
寶光實業（0084）料全年虧損收窄至不少於6000萬元。開市報0.088元，無升跌。
微盟（2013）以15元，配趮.56億股，配售價較上日折讓約6.6%。另發行3億美元零息有擔保可換股債券。開市報16.06元，無升跌。
中生製藥（1177）首季多賺1.2倍 派季息0.02元。開市報9.49元，升4.86%。
快手（1024）首季虧損擴大至577億人幣 收入增37%。開市報222元，跌4.39%。
破頂股包括，康方生物（9926）創上市新高，見63.6元，開市報63.6元，升1.11%；中國環保科技（0646）創52周高，見0.056元，開市報0.056元，升14.29%；神威藥業（2877）創52周高，見8.06元，開市報8.06元，升0.62%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.85元，開市報24.85元，升1.64%。
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時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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