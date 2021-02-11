港股ADR升9點 美期、亞股向上 金軟、阿里健康今業績 小米明接力
文章日期：2021年5月25日 09:01
美股向上，港股ADR升9點或0.03%，報28422點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.44%，折合報588.07元；阿里巴巴（9988）跌0.37%，折合報204.24元；美團（3690）升0.88%，折合報273.38元；匯控（0005）升0.25%，折合報49.02元；建行（0939）跌0.31%，折合報6.16元。
道期升0.08%，標期升0.13%，納期升0.16%。日股現升0.4%，韓股現升0.35%，澳股現升0.64%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，阿里健康（0241）、金山軟件（3888）、華住集團（1179）等，明日有小米（1810）。
新希望服務（3658）上市，定價3.8元。
碧桂園服務（6098）落實折讓6%配股籌104億，另發50億可轉債，均多過原計劃。
太陽國際（8029）叫停內地加密貨幣掘礦服務。
寶光實業（0084）料全年虧損收窄至不少於6000萬元。
微盟（2013）以15元，配趮.56億股，配售價較上日折讓約6.6%。另發行3億美元零息有擔保可換股債券。
中生製藥（1177）首季多賺1.2倍 派季息0.02元。
快手（1024）首季虧損擴大至577億人幣 收入增37%。