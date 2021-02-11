馬斯克發文再次推動比特幣大幅反彈，一度上漲19%至4萬美元附近，另外，橋水創始人達利歐表示，更喜歡比特幣而不是債券。

道瓊斯工業平均指數收漲186點，升幅0.55%，報34393點。標普500指數收漲41點，升幅1%，報4197點。納斯達克綜合指數收漲190點，或1.42%，報13661點。

微軟升2.29%，報250.78美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而Amgen跌1.3%，報247.75元，拖低道指21點。

科技股方面，蘋果收市報127.1元，升1.33%，谷歌母公司Alphabet收市報2361.04元，升2.91%，亞馬遜收市報3244.99元，升1.3%，Facebook收市報324.63元，升2.65%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.15%，報445點。德國DAX指數假期休市；法國CAC 40指數漲0.35%，報6408點；英國富時100指數收漲0.48%，報7051點。