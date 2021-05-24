中國嚴打 太陽國際叫停內地加密貨幣掘礦服務
文章日期：2021年5月24日 21:02
太陽國際（8029）宣布，就中國國務院金融穩定發展委員會上周五，發表關於比特幣挖礦及買賣活動的聲明，公司已於今日收市後，指示相關服務供應商暫停加密貨幣礦機營運服務，以待雙方進一步磋商。
太陽國際表示將支持並遵守中國政府指示，停止在中國的相關挖礦活動，將與相關服務供應商商討及採取必須行動，務求在其他國家或地區繼續其加密貨幣採礦活動。
人稱「洗米華」的周焯華今年2月涉足虛擬貨幣市場，旗下太陽國際（8029）當時宣布，擬收購共1000部加密貨幣採礦設備，消息刺激公司股價單日飆升逾4倍。
太陽國際今日收報0.93元，跌7.9%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
維珍銀河試飛成功盤前升逾兩成 Cathie Wood旗下基金早大手沽貨
調查：僅34%打工仔今年有加薪 近半數打工仔考慮海外工作或移民
虛銀Livi Bank開業一年上客8萬 孫大威：速度滿意 強調穩定發展
師傅愛你︳譚仔雲南米線伙七仙羽吸客 邀其做一日星級「譚仔姐姐」