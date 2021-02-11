碧桂園服務配股及發CB籌117億元 上周五剛「染藍」
文章日期：2021年5月24日 18:58
上周剛宣布「染藍」的碧桂園服務（6098）收市後配股兼發債，集資合共逾117億元，當中包括以每股74.25至75.5元配售1.045億股，以及發行本金總額約38.8億元可換股債券。
配股價較碧服今日收市價80.05元折讓5.7%至7.2%。
恒指公司上周五宣布，將碧桂園服務、比亞迪股份（1211）及信義光能（0968）納入恒指成份股，變動將於6月7日生效。
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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