寶光實業料全年虧損收窄至不少於6000萬元
文章日期：2021年5月24日 18:42
連鎖鐘表零售商「時間廊」母公司寶光實業（0084）公布，集團截至2021年3月31日止年度錄得虧損將不少於6000萬元，較去年同期虧損4.03億元減少。
集團表示，虧損收窄原因是包括出售一間子公司錄得收益9500萬元，另外受到疫情影響導致營業額下滑，物業重新估值，以及手錶機芯慢流的潛在存貨撥備開支等非現金項目。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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