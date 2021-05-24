微盟擬配股集資近20億元
文章日期：2021年5月24日 18:36
彭博報道，根據銷售文件顯示，微盟（2013） 擬配售1.3億股新股，配售價介乎14.86元至15.26元，較今日收市價折讓5%至7.5%，集資規模約19.3億元至19.8億元。騰訊（0700）將作為其中一名承配人，斥約3.9億元認購最多20%新股。
另外，微盟同時打算發行美元計價的2026年到期可換股債券，3年後可續回。初始轉換價格較上述配股價高35%至45%。
是次配股所得將用於加強微盟研發能力，提升營銷系統，增加資本進行潛在併購，以及作為一般營運用途。摩根士丹利為是次配售的聯合帳簿管理人。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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