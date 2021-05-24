遠東酒店發盈喜 料全年轉虧為盈賺約1000萬元
文章日期：2021年5月24日 18:23
遠東酒店（0037）公布，集團截至今年3月底止年度的全年業績預計將錄得約1000萬元溢利，去年同期則虧損約2400萬元。
集團表示，轉虧為盈主要由於按金融資產公平值增加約1000萬元，以及於香港的投資物業公平值增加所致，並預計於6月底之前公布全年業績。
遠東酒店今日收市報0.14元，無升跌。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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