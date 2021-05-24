金榜擬向主要股東黃如龍收購力寶4單位等物業
文章日期：2021年5月24日 18:29
金榜集團（0172）公布，擬向主要股東兼主席黃如龍、執董黃逸怡及黃悅怡等人收購本港若干商業零售物業及住宅物業，該等物業目前無產權負擔，且已出租予第三方，初步估計目前市值7.5億元及產生年租金收入約1300萬元。
據資料顯示，目前黃如龍、執董黃逸怡及黃悅怡等人旗下的銳領投資有限公司持有力寶中心第一座19樓4個單位，但未知是否涉及今次交易。
據公告，集團是次交易乃作為業務改革及重組計劃的一部分，並於今日已與賣方就潛在交易訂立不具法律約束力意向書，並預期代價將由賣方交付公司將發行本金總額相當的60個月內到期的無息承兌票據；及或公司向賣方發行及配發新股份。
集團指，潛在交易體現了主要股東對集團發展的長期承諾及不懈支持。此外，潛在交易將為集團提供機會，將其業務範圍擴展至香港的物業投資，這將加強集團的資產基礎；為集團產生穩定的租金收入；及補充集團現有的物業科技服務業務。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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