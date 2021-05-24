據資料顯示，目前黃如龍、執董黃逸怡及黃悅怡等人旗下的銳領投資有限公司持有力寶中心第一座19樓4個單位，但未知是否涉及今次交易。

據公告，集團是次交易乃作為業務改革及重組計劃的一部分，並於今日已與賣方就潛在交易訂立不具法律約束力意向書，並預期代價將由賣方交付公司將發行本金總額相當的60個月內到期的無息承兌票據；及或公司向賣方發行及配發新股份。

集團指，潛在交易體現了主要股東對集團發展的長期承諾及不懈支持。此外，潛在交易將為集團提供機會，將其業務範圍擴展至香港的物業投資，這將加強集團的資產基礎；為集團產生穩定的租金收入；及補充集團現有的物業科技服務業務。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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