維珍銀河試飛成功盤前升逾兩成 Cathie Wood旗下基金早大手沽貨
文章日期：2021年5月24日 17:39
維珍銀河（SPCE）上周六成功進行載人飛行，太空船團結號（VSS Unity）飛至太空邊緣後成功降落，為公司在兩年來成功完成太空飛行，帶動股價在盤前急升最多33%見28.2美元，截至下午5時仍升24.54%至26.24美元，見1個月高位。
今年2月維珍銀行宣布無法期試飛，股價開始見底，2月底發布業績時公布將延遲試飛時間至5月，意味無法在今年正式推出商業飛行服務，當日股價急跌11.86%，現時股價自2月中高位累跌58%。
Cathie Wood創辦的ARK旗下太空探索主題ETF（ARKX）在3月底成立時，原持有22.37萬股維珍銀河，另在ARKQ持有168.7萬股，及後在股價下跌時曾繼續增持。不過ARK在5月初開始大手沽出維珍銀河，在上兩周已沽清所有在ARKQ的持倉，ARKX目前亦只留只有45股。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
調查：僅34%打工仔今年有加薪 近半數打工仔考慮海外工作或移民
虛銀Livi Bank開業一年上客8萬 孫大威：速度滿意 強調穩定發展
師傅愛你︳譚仔雲南米線伙七仙羽吸客 邀其做一日星級「譚仔姐姐」