今年2月維珍銀行宣布無法期試飛，股價開始見底，2月底發布業績時公布將延遲試飛時間至5月，意味無法在今年正式推出商業飛行服務，當日股價急跌11.86%，現時股價自2月中高位累跌58%。

Cathie Wood創辦的ARK旗下太空探索主題ETF（ARKX）在3月底成立時，原持有22.37萬股維珍銀河，另在ARKQ持有168.7萬股，及後在股價下跌時曾繼續增持。不過ARK在5月初開始大手沽出維珍銀河，在上兩周已沽清所有在ARKQ的持倉，ARKX目前亦只留只有45股。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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