報道引述祈耀年指，基於虛擬貨幣具波動性，故該行不會在財富管理業務中將比特幣作為資產類別進行推廣。他又指，出於同樣原因，該行亦不急於購買穩定幣（stablecoin）。穩定幣是一種價格通常與黃金或美元等相對穩定的資產掛鈎的數碼貨幣。

近期比特幣走勢持續受壓，此前特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克多次「彈弓手」，他表示考慮到比特幣採礦時對環保造成影響，Tesla暫停使用比特幣支付買車，比特幣應聲急挫。

另一方面，中國國務院金融委表態將打擊比特幣挖礦和交易行為，多間運營商包括火幣商城（Huobi Mall）和萊比特礦池等在內的挖礦機運營商已經決定暫停中國的挖礦業務，消息亦加劇比特幣跌勢。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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