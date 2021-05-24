針對大宗商品價格持續上升的情況，包括發改委等內地5部委昨日召開會議，約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業中有較大市場影響力的重點企業及行業協會參加。會議要求要協調好大宗商品的供應保證及穩定價格工作，不得操縱、哄抬價格，囤積居奇，有關監管部門亦將密切跟蹤監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管。