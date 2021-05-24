5部委約談礦企穩大宗商品價格 資源股挫
文章日期：2021年5月24日 17:21
針對大宗商品價格持續上升的情況，包括發改委等內地5部委昨日召開會議，約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業中有較大市場影響力的重點企業及行業協會參加。會議要求要協調好大宗商品的供應保證及穩定價格工作，不得操縱、哄抬價格，囤積居奇，有關監管部門亦將密切跟蹤監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管。
今日資源股受壓，鐵貨（1029）跌12%至0.33元；中國有色（1258）跌7%至3.97元。中鋁（2600）收報4.29元，插半成；江西銅業（0358）收報17.12元，跌4.25%。鞍鋼（0347）及馬鋼（0323）則分別跌3%及2.6%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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