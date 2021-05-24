戶戶送推「Signature」服務助餐廳建網頁拓客源
文章日期：2021年5月24日 17:11
外賣平台戶戶送（Deliveroo）今天（24日）宣布，向全港餐廳伙伴推出「Signature」服務，顧客可透過餐廳自身的網站或應用程式訂購外送和自取食物，而戶戶送會為餐廳提供外送服務，在外賣及物流方面提供支援。目前已確認參與Signature計劃的本地餐廳暫時包括Frites及Cali-Mex等。
戶戶送香港區總經理羅家聰表示，推出Signature服務後，戶戶送將為餐廳伙伴創建獨立網頁並處理物流程序，令他們能夠直接與顧客建立關係，包括平常難以接觸的非堂食顧客。
Cali-Mex首席營運總監Jordon Moss表示，借助Signature計劃，Cali-Mex可縮小網上顧客與實體店顧客之間的差距，現時可向忠實的外賣顧客發送自有品牌的通訊資料，並運用具針對性的個人化電郵、活動及特定推廣與其互動，有助將自有渠道的客流轉化為外賣商機，持續提高顧客的品牌忠誠度。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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