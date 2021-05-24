澳門4月份入境旅客近80萬人次 按年增71倍
文章日期：2021年5月24日 17:09
澳門統計暨普查局公布，4月份入境旅客居達79.48萬人次，按月增加5.3%，按年大升71倍，但只及疫情前即2019年4月的23%。月內留宿旅客有45萬人次，按月增加約5萬人次；整體旅客平均留澳時間1.6天，按月增加0.2天。
此外，美高梅中國總裁、首席戰略及財務官馮小峰在澳門接受當地媒體訪問時表示，該集團目前沒有裁員的計劃，其正採取各種方法減省開支和開源，未來幾個月會透過多項活動和舉辦大型演出，吸引內地旅客來澳消費。他形容，今年1至5月份澳門的博彩收入恢復趨勢明顯。
今年澳門的綜合渡假村新項目正陸續出籠，繼金沙中國（1928）旗下倫敦人在年初開業，新濠國際（0200）旗下新濠影匯之水上樂園亦於剛過去的周六開業，據當地英文媒體報道指，開業首日有近1000名遊客遊玩。新濠博亞首席顧問黃昇雄接受澳門傳媒訪問時指出，影滙二期擴建工程正進行得如火如荼，完成工程後將會增多900 間客房、室內水上樂園、戲院、多間高級餐飲及會議展覧場地。新濠天地亦繼續進行升級改造，繼3月底重開頤居後，亦將會為迎尚酒店塑造全新形象。出席同一場合的澳門旅遊局局長文綺華則預期，料夏季假期平日遊客數目可穩步增長，平日日均料有逾3萬訪客，到周末料有約4萬名訪客。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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