此外，美高梅中國總裁、首席戰略及財務官馮小峰在澳門接受當地媒體訪問時表示，該集團目前沒有裁員的計劃，其正採取各種方法減省開支和開源，未來幾個月會透過多項活動和舉辦大型演出，吸引內地旅客來澳消費。他形容，今年1至5月份澳門的博彩收入恢復趨勢明顯。

今年澳門的綜合渡假村新項目正陸續出籠，繼金沙中國（1928）旗下倫敦人在年初開業，新濠國際（0200）旗下新濠影匯之水上樂園亦於剛過去的周六開業，據當地英文媒體報道指，開業首日有近1000名遊客遊玩。新濠博亞首席顧問黃昇雄接受澳門傳媒訪問時指出，影滙二期擴建工程正進行得如火如荼，完成工程後將會增多900 間客房、室內水上樂園、戲院、多間高級餐飲及會議展覧場地。新濠天地亦繼續進行升級改造，繼3月底重開頤居後，亦將會為迎尚酒店塑造全新形象。出席同一場合的澳門旅遊局局長文綺華則預期，料夏季假期平日遊客數目可穩步增長，平日日均料有逾3萬訪客，到周末料有約4萬名訪客。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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