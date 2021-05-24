中生製藥首季多賺1.2倍 派季息0.02元
文章日期：2021年5月24日 17:05
中生製藥（1177）收市後公布今年首季業績，期內純利19.14億元（人民幣，下同），按年增1.2倍；錄得收入72.43億元，按年增16.4%。
中生製藥今日收報9.05元，升3.2%。期內新產品銷售收入佔總收入比例從去年底約32.9%上升至47.4%至34.34億元，另外，首季的研發總開支約10.62億元，佔集團收入約14.7%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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