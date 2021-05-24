該行指，大酒店（0045）董事總經理兼行政總裁郭敬文生將獲委任為該行獨立非執行董事及審核委員會主席，同於本月27日生效。其委任將於該行2022年度股東周年常會結束後屆滿，並有資格獲重選連任為獨立非執行董事，任期為3年。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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