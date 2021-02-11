該集團指，自首季度起，更加重視內容創作者私域價值的提升。用戶與內容創作者之間的社交信任也在其生態系統內進一步鞏固。首季度的快手應用上累計有超過110億對互關（即兩名用戶互相關注）。

季內，其用戶規模及用戶參與度增長超出預期，其中內地應用程序及小程序的平均日活躍用戶達到3.792億，按年增長26.4%，按季增長20.0%。快手應用平均日活躍用戶及平均月活躍用戶在首季度分別達到2.953億及5.198億，同時每位日活躍用戶的日均使用時長在季內進一步提升至99.3分鐘，按年增長16.5%，按季增長10.5%。南美洲及東南亞是其進軍海外的核心市場。首季快手的海外市場的月活躍用戶均值超過1億，到4月份時進一步增長至1.5億以上。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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