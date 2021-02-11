快手首季虧損擴大至577億人幣 收入增37%
文章日期：2021年5月24日 16:41
快手（1024）公布3月底止首季度業績，季內收入達170.19億元（人民幣、下同），按年增長36.6%，當中線上營銷服務的收入按年增長161.5%至86億元，對總收入的貢獻首次超過50%。電商交易總額同樣取得亮眼表現，按年增長219.8%，達到1186億元。虧損則達577.51億元，按年擴大89.4%；經調整虧損49.2億元，去年同期經調整虧損為43.4億元。平均日活躍用戶達2.95億，按年增長16.6%。
該集團指，自首季度起，更加重視內容創作者私域價值的提升。用戶與內容創作者之間的社交信任也在其生態系統內進一步鞏固。首季度的快手應用上累計有超過110億對互關（即兩名用戶互相關注）。
季內，其用戶規模及用戶參與度增長超出預期，其中內地應用程序及小程序的平均日活躍用戶達到3.792億，按年增長26.4%，按季增長20.0%。快手應用平均日活躍用戶及平均月活躍用戶在首季度分別達到2.953億及5.198億，同時每位日活躍用戶的日均使用時長在季內進一步提升至99.3分鐘，按年增長16.5%，按季增長10.5%。南美洲及東南亞是其進軍海外的核心市場。首季快手的海外市場的月活躍用戶均值超過1億，到4月份時進一步增長至1.5億以上。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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