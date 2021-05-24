各行業面對不同程度的轉變，調查結果顯示，當中只有34%全職打工仔仍獲加薪，比去年少16個百分點；55%凍薪，增15個百分點；11%表示被減薪，與去年相若；當中「款客服務 / 旅遊」、「零售銷售」及「飲食 / 餐飲」三個工種首當其衝，平均薪酬分別錄得8%、6.4%及4%跌幅。仍有部分工種於疫市中跑出，隨數碼行銷及網購盛行，加薪幅度最高工種為「數碼市場推廣/電子商務/社交媒體行銷」（3.8%），其次為「法律服務 /法規」（3.3%）及「傳媒/廣告」（3%）。

受整體經濟環境因素影響，打工仔轉工亦轉趨保守，過去12個月內，有24%受訪者表示有意轉工或轉行，當中60%主動辭職的打工仔中有約四分三是覓得新工後才離職。11%受訪者在疫情中經歷轉行，當中包括來自「保安/消防/保安系統」（28%） 、「政府/公營機構」（16%）以及「教育/培訓」（12%）等行業的從業員。

另外，轉行未必一定要自降「薪價」，職齡分別3至5年及6至10年的受訪者在轉行時有較好的「錢途」，分別有69%及65%表示轉行後有獲得加薪；職齡超過10年的，61%在轉行後被減薪。

逾半受訪者對香港就業前景不樂觀

面對有待復甦的經濟環境，52%的受訪者對香港就業前景持負面想法，雖比去年的75%明顯減少，受訪者對前景態度轉趨中性（39%）。職業的穩定性方面，54%打工仔認為現時工作安穩，部分打工仔對工作缺乏安全感的原因，主要為「公司架構重組可能廢除其身處的部門或職位」，以及「需要學習新技能以應對行業數碼轉型/科技發展」等因素。

近半受訪者願海外工作 部分冀移民

調查還顯示，疫情無礙打工仔計劃海外工作，49%受訪者對海外工作持開放態度，比去年升4個百分點；其中近四分一視移民為考慮選擇。至於考慮海外工作的原因，首三個非工作相關的因素是「增廣見聞及擴闊視野」（55%）、「對香港的經濟前景無信心」（36%）及「渴望在其他國家居住及生活」（28%）；而工作相關的因素則有43%受訪者認為海外工作有利個人發展，可有更多發揮機會，36%認為相同職位於海外企業的薪酬會較佳。

調查同時發現，25歲或以下的受訪者較其他年齡組別傾向考慮到海外工作或移民，比例達54%，相反46至50歲及50歲或以上的分別只有41%及43%表示會考慮到海外工作或移民。30歲或以下受訪者多首選到英國工作、31至45歲首選澳洲，而45歲或以上的較傾向到內地工作。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

虛銀Livi Bank開業一年上客8萬 孫大威：速度滿意 強調穩定發展

抗通脹 iBond以外可選TIPS

中國健身應用程式Keep擬美國上市 集資最多5億美元

師傅愛你︳譚仔雲南米線伙七仙羽吸客 邀其做一日星級「譚仔姐姐」

財經花生︳證監會「設局」誘網民體驗投資詐騙 2.4萬名網民「中招」

花旗銀行調查：近五成受訪者每月減少約1600元開支

內地揚言打擊比特幣挖礦和交易 多家運營商暫停在華挖礦業務

【有片：埋身擊】美新能源汽車股回落低位 預期整固後再展升浪

屢傳加入造車業 華為重申：不造車

中國動力考慮於納斯達克第二上市

石藥首季純利升27%至14.72億元

恒指半日跌116點 科指挫2.2% ATMXJ全線跌 藍籌新貴逆市揚

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR創逾一周低

内地股市半日回升 滬指曾逼近3500點大關