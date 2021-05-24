ATMXJ午後未見起色，阿里巴巴（9988）跌1.44%，收報205元；騰訊（0700）跌0.24%，收報585.5元；美團（3690）跌1.53%，收報271元；小米（1810）跌2.91%，收報26.65元，為藍籌中表現最差；京東（9618）收報282.4元，跌2.22%。

信義光能（0968）、比亞迪（1211）及碧桂園服務（6098）染藍。信義光能午後回吐，收報13.12元，跌0.46%；比亞迪收報167.6元，升2.26%；碧桂園服務收報80.05元，升2.83%。

中概股汽車之家（2518）和嗶哩嗶哩（9626）獲列入科指，惟今日表現未見突出，前者收報155元，跌4.67%；後者收報803元，跌0.62%。

其餘個股方面，呷哺呷哺（0520）遭中金大削目標價，收報9.18元，跌8.2%。

石藥（1093）中午收市後公布季績，股價一度創52周高，見11.68元，收報11.56元，升4.4%，為表現最好藍籌，同樣放榜的快手（1024）收報232.2元，跌3.17%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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