虛銀Livi Bank開業一年上客8萬 孫大威：速度滿意 強調穩定發展
文章日期：2021年5月24日 16:02
由中銀香港（2388）牽頭組成的虛擬銀行Livi Bank試業至今近一年，行政總裁孫大威今（24日）於媒體會議上表示，該行目前運營良好，未來會視乎發展步伐再作資金安排。被問及虛銀「燒錢」的問題，孫大威認為前置少不免對客戶的投放，隨著未來愈來愈多人使用，因應規模效應，相信往後的客戶成本將有所降低。
根據該行最新數據，現時Livi Bank客戶人數穩步上揚達8萬人、存款額約9億元。翻查年報資料，截至去年底為止，Livi Bank只有4.1萬名用戶、存款規模僅約3.2億元，意味該行今年以來吸客3.9萬人、吸金高達5.8億元。孫大威對該行上客速度感滿意，該行強調跟客戶的互動和推出不同的新產品，相信長遠會穩定發展。
Livi Bank是由中銀香港、京東數科及怡和集團的合資組成，該行開業以來不時伙拍怡和推優惠，孫大威表示，未來除了加強跟怡和的合作以外，也會穩步增加和不同股東的合作。
而Livi產品總監洪滿霜透露，未來將有3款新產品面世，包括支付產品、中小企服務，以及財富管理；當中財富管理產品料於今年年底至明年初推出，其餘適時公布。
該行今年3月起伙拍Mastercard推扣賬卡，至今已有逾半客戶使用，平均支付金額400元；另該行稍早前推出的「先買後付」服務livi PayLater，當中有80%為新客戶，洪滿霜對兩項產品使用情況感滿意，未來將繼續推出零售貸款及稅貸等貸款產品。
記者：蔡穎霖
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
師傅愛你︳譚仔雲南米線伙七仙羽吸客 邀其做一日星級「譚仔姐姐」
財經花生︳證監會「設局」誘網民體驗投資詐騙 2.4萬名網民「中招」