根據該行最新數據，現時Livi Bank客戶人數穩步上揚達8萬人、存款額約9億元。翻查年報資料，截至去年底為止，Livi Bank只有4.1萬名用戶、存款規模僅約3.2億元，意味該行今年以來吸客3.9萬人、吸金高達5.8億元。孫大威對該行上客速度感滿意，該行強調跟客戶的互動和推出不同的新產品，相信長遠會穩定發展。

Livi Bank是由中銀香港、京東數科及怡和集團的合資組成，該行開業以來不時伙拍怡和推優惠，孫大威表示，未來除了加強跟怡和的合作以外，也會穩步增加和不同股東的合作。

而Livi產品總監洪滿霜透露，未來將有3款新產品面世，包括支付產品、中小企服務，以及財富管理；當中財富管理產品料於今年年底至明年初推出，其餘適時公布。

該行今年3月起伙拍Mastercard推扣賬卡，至今已有逾半客戶使用，平均支付金額400元；另該行稍早前推出的「先買後付」服務livi PayLater，當中有80%為新客戶，洪滿霜對兩項產品使用情況感滿意，未來將繼續推出零售貸款及稅貸等貸款產品。

記者：蔡穎霖

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