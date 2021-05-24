中國健身應用程式Keep擬美國上市 集資最多5億美元
文章日期：2021年5月24日 15:49
引述路透旗下IFR報道，騰訊（0700）及軟銀有份投資的中國健身應用程式Keep已提交美國上市（IPO）申請，或集資3億至5億美元（約39億元）。
知情人士表示，該應用程式的運營商北京卡路里科技正與高盛和摩根士丹利就上市計劃合作。Keep目前未就報道作回應。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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