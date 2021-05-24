滬指終止三連跌 以近日高位收市
文章日期：2021年5月24日 15:12
滬指午後續升並終止三連跌，雖一度上試3500點但無功而還，最高見過3498點，以近日中高位收市，收報3497點，升10點或0.31%，成交額3672億元人民幣（下同）。
深證成指以全日最高位收市，收報14506點，升89點或0.62%，成交額4751億元，兩市合共成交額8423億元。
創板指同以近日中高位收市，收報3139點，升26點或0.85%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年5月25日 (星期二)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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