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滬指終止三連跌 以近日高位收市

文章日期：2021年5月24日 15:12

滬指午後續升並終止三連跌，雖一度上試3500點但無功而還，最高見過3498點，以近日中高位收市，收報3497點，升10點或0.31%，成交額3672億元人民幣（下同）。

深證成指以全日最高位收市，收報14506點，升89點或0.62%，成交額4751億元，兩市合共成交額8423億元。

創板指同以近日中高位收市，收報3139點，升26點或0.85%。

 

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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