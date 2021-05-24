師傅愛你︳譚仔雲南米線伙七仙羽吸客 邀其做一日星級「譚仔姐姐」
文章日期：2021年5月24日 14:55
正籌備上市的譚仔國際，旗下品牌之一的「譚仔雲南米線」向來搞作多多，早前該公司邀請到人氣風水師七仙羽（人稱七師傅）拍攝宣傳片，備受網民歡迎。今日譚仔雲南米線再伙拍七師傅出招「吸客」，該公司於facebook宣布，已成功集氣5000個「likes」，邀請到七師傅「出山」，做一日星級「譚仔姐姐」，
譚仔雲南米線指，七師傅將於本月29日（周六）上午10點至下午2點，於中環店做「one-day星級譚仔姐姐」，屆時更會用同「譚仔話」幫客人落單。
日本丸龜製麵母企東利多四年前先後收購兩大本地米線品牌「譚仔」及「譚仔三哥」，重組成譚仔國際，上月正式申請上市。據初步申請上市的招股文件，譚仔國際現時在港經營譚仔雲南米線及譚仔三哥米線品牌的快速休閒連鎖餐廳，在內地及新加坡亦有經營業務。現時合共經營148間餐廳。集團截至去年3月底止年度純利約1.91億元，每日每店平均獲695位食客光顧，全年出售米線約2893.7萬碗。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
財經花生︳證監會「設局」誘網民體驗投資詐騙 2.4萬名網民「中招」