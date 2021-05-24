中金發表報告指，下調呷哺呷哺股份評級至「中性」，並將其目標價下調52%至10.56元。該行又將呷哺呷哺今明兩年盈利預測分別下調3%及4%，各至5.05億及6.15億元人民幣，預計呷哺品牌今年開店或較之前計劃放緩、激勵機制的調整或在短期導致費用率上升、餐飲行業估值有所調整。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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