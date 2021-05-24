呷哺呷哺遭中金下調目標價52% 股價曾跌近10%
文章日期：2021年5月24日 14:51
內地火鍋股呷哺呷哺（0520）上周五（5月21日）公布人事變動後，今日再遭中金狠削目標價52%，股價午後繼續下跌，日中低位見9.02元，大跌9.8%，現報9.11元，仍跌8.9%，成交額約3億元。
中金發表報告指，下調呷哺呷哺股份評級至「中性」，並將其目標價下調52%至10.56元。該行又將呷哺呷哺今明兩年盈利預測分別下調3%及4%，各至5.05億及6.15億元人民幣，預計呷哺品牌今年開店或較之前計劃放緩、激勵機制的調整或在短期導致費用率上升、餐飲行業估值有所調整。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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