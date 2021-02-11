財經花生︳證監會「設局」引誘網民體驗投資詐騙 2.4萬名網民「中招」
文章日期：2021年5月24日 13:26
證監會近期高調打擊「微信女」唱高散貨投資騙局，不僅多次聯合警方出手拘捕包括上市公司高層在內的相關人士，原來上個月還舉行網上宣傳活動，在一些本地網上論壇、流動投資應用程式及財經新聞網站上刊登多個模擬「微信女」的網頁橫額廣告，讓網民親身體驗唱高散貨投資騙局的常用手法。
由證監會「設局」的模擬廣告與其他投資騙局相似，都會標示用來誘使網民加入相關聊天群組的用語，例如「要賺大錢每日只需半個鐘？太耐啦」。惟一不同的是，當網民點擊證監會的廣告，並不會因此加入聊天群組獲得微信女或甚麼投資大師的股票貼士，而是會被連接至一個提示投資者慎防誤中騙局的中文網頁，當中介紹了唱高散貨慣常手法等等，藉此呼籲網民小心。
證監會統計今次的網上宣傳活動，期間有超過2.4萬名網民點擊了證監會的「虛假投資廣告」，其中瀏覽人數最多的是介乎25歲至34歲的網民，佔31%；其次是55歲至64歲，佔23%，至於18歲至24歲、35歲至44歲及45至54歲三個年齡層的比例分別為19%、14%及13%，換句話說，有一半被吸引到的網民年齡均在35歲以下。
只不過，當這些網民發現自己點擊廣告後，看到的竟是證監會呼籲不要受騙，那一刻網民的心情究竟是感激提醒，還是反過來覺得被證監會欺騙感情？
文：花生醬
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