由證監會「設局」的模擬廣告與其他投資騙局相似，都會標示用來誘使網民加入相關聊天群組的用語，例如「要賺大錢每日只需半個鐘？太耐啦」。惟一不同的是，當網民點擊證監會的廣告，並不會因此加入聊天群組獲得微信女或甚麼投資大師的股票貼士，而是會被連接至一個提示投資者慎防誤中騙局的中文網頁，當中介紹了唱高散貨慣常手法等等，藉此呼籲網民小心。

證監會統計今次的網上宣傳活動，期間有超過2.4萬名網民點擊了證監會的「虛假投資廣告」，其中瀏覽人數最多的是介乎25歲至34歲的網民，佔31%；其次是55歲至64歲，佔23%，至於18歲至24歲、35歲至44歲及45至54歲三個年齡層的比例分別為19%、14%及13%，換句話說，有一半被吸引到的網民年齡均在35歲以下。

只不過，當這些網民發現自己點擊廣告後，看到的竟是證監會呼籲不要受騙，那一刻網民的心情究竟是感激提醒，還是反過來覺得被證監會欺騙感情？

文：花生醬

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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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