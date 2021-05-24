火幣商城發表聲明稱，目前已暫停所有託管的礦機挖礦，待後續政策明朗，會重新恢復。公司同時稱，正聯繫海外的服務商，亦為後續礦機出海做準備。

萊比特礦池創始人江卓爾在微博上表示，聯合挖礦業務不會再對中國開放，未來主要在北美部署礦場挖礦。

中國國務院副總理劉鶴上周五主持召開的國務院金融穩定發展委員會會議表示，強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。

根據coindesk數據，過去24小時比特幣跌4.3%，現報35352美元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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