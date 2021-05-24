華為亦強調，至今為止並未投資於任何車企，未來也不會投資，更不會控股、參股任何車企。以後，凡是議論上說華為造車、或者參股汽車製造行業，均為謠言，勿輕信。

華為亦表示，業界需要的不是華為品牌汽車，而是華為30多年積累的技術能力，去為車企提供基於華為技術的智能網聯汽車部件。目前華為與北汽、長安汽車和廣汽（2238）三間車企作為戰略合作伙伴，支持它們打造各自品牌，包括採用華為自動駕駛解決方案，經華為授權使用HI標識，代表Huawei Inside。

《路透》上周引述四名知情人士指，華為去年11月宣布與國企重慶長安汽車合作發展智能汽車後，過去數個月一直非正式地合作研發晶片，現正擴大其合作伙伴關係至汽車半導體零件的設計及開發，或快將成立合資公司作研發晶片。不過，長安汽車相關人士其後回應內媒時稱，與華為合作開發晶片的報導「不屬實」；華為則指，在公開宣布合作事宜方面，以汽車廠商的消息為準。

另外，華為亦與重慶小康集團旗下的金康賽力斯合作，於華為的零售店賣車。華為解釋，公司是賽力斯的電動部件和座艙部件供應商，而且為解決手機大幅減少情況下，華為授權零售店的生存問題，所以支持部分零售店銷售此款車型，從而獲得相應收益。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

花旗銀行調查：近五成受訪者每月減少約1600元開支

中國動力考慮於納斯達克第二上市

石藥首季純利升27%至14.72億元

恒指半日跌116點 科指挫2.2% ATMXJ全線跌 藍籌新貴逆市揚

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR創逾一周低

内地股市半日回升 滬指曾逼近3500點大關

軟銀孫正義Twitter發文轟 繼續辦奧運會日本損失更大

馬雲據報將卸任「湖畔大學」校長一職

傳聯影醫療擬在港上市 集資或最少78億元

歐冠升今起出任港交所CEO 據報將肩負審視及整肅港交所文化職責

内地股市個別發展 僅上證指數低開 開市跌0.1%

恒指低開40點 藍籌新貴信義光能、比亞迪、碧服逆市漲

YouTuber收入趨多元化 非單收取廣告費

疫下YouTube廣告增 VS media：客戶重效益 社交媒體關注度高

阿里雲據報失大客戶字節跳動 並難獲內地政府機構合約

港股上周ADR向下 恒指季檢科技股大熱倒灶 留意相關股份表現