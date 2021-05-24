屢傳加入造車業 華為重申：不造車
文章日期：2021年5月24日 12:42
華為加入汽車行業的傳聞一直甚囂塵上，雖然公司曾否認，但傳聞繼續不逕而走。就此，華為今日上午再發聲明，重申不會從事汽車生產，稱「華為不造車」這一長期戰略在2018年就已明確，沒有任何改變。
華為亦強調，至今為止並未投資於任何車企，未來也不會投資，更不會控股、參股任何車企。以後，凡是議論上說華為造車、或者參股汽車製造行業，均為謠言，勿輕信。
華為亦表示，業界需要的不是華為品牌汽車，而是華為30多年積累的技術能力，去為車企提供基於華為技術的智能網聯汽車部件。目前華為與北汽、長安汽車和廣汽（2238）三間車企作為戰略合作伙伴，支持它們打造各自品牌，包括採用華為自動駕駛解決方案，經華為授權使用HI標識，代表Huawei Inside。
《路透》上周引述四名知情人士指，華為去年11月宣布與國企重慶長安汽車合作發展智能汽車後，過去數個月一直非正式地合作研發晶片，現正擴大其合作伙伴關係至汽車半導體零件的設計及開發，或快將成立合資公司作研發晶片。不過，長安汽車相關人士其後回應內媒時稱，與華為合作開發晶片的報導「不屬實」；華為則指，在公開宣布合作事宜方面，以汽車廠商的消息為準。
另外，華為亦與重慶小康集團旗下的金康賽力斯合作，於華為的零售店賣車。華為解釋，公司是賽力斯的電動部件和座艙部件供應商，而且為解決手機大幅減少情況下，華為授權零售店的生存問題，所以支持部分零售店銷售此款車型，從而獲得相應收益。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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