上周表現強勁的科網股受壓，恒生科技指數跌2.22%。京東健康（6618）、網易（9999）跌約4%以上。教育股亦有回吐。航運、金屬礦石、原材料等周期股再度受壓。生物科技股表現波動，個別發展。碧桂園服務（6098）晉身藍籌，股價大漲4%，但同樣染藍的信義光能（0968）比亞迪股份（1211）高開低走，半日僅升2%及0.6%。事實上，其他物管股表現亦搶鏡。中資券商股有追捧，部分新能源股向好。

復星旅遊文化（1992）與蔚來簽署戰略合作協議的消息繼續發酵，復星旅遊文化大漲一成創52周高。復星旅遊與蔚來將於文旅產品服務、市場推廣、新能源體系建設、車輛採購等領域展開長期合作，暫時看不到可以對復星旅遊的業務可以產生什麼協同效應，短線炒味濃。

不過，復星旅遊在中國內地業務逐步恢復，清明小長假錄得強勁增長，五一假期更再創佳績，營業額、接待遊客數、入住率、平均每日房價等項核心指標錄得大幅增長。基本面改善加上歐洲旅遊復蘇概念將利好股價表現。走勢上，復星旅遊升穿13.5元呈向上突破，但短線升勢過急或有後抽，可以14元或以下吸納。

劉思明

投資版副主編