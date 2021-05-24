調查亦顯示，有71%的受訪者在消費上比以前更為務實，減少不必要的開支，有69%受訪者表示會增加網上消費額，增幅達12%。於生活模式方面，有33%受訪者表示每周至少網上購物2至3次，有47%受訪者表示每至少進行網上會議至少2至3次，有48%受訪表示每周至少外賣點餐2至3次。

消費組別方面，有56%的家長表示每周至少2至3次網上外賣點餐，至於中產人士疫情期間開支增幅最多的是保健食品，平均每個月消費約1250元於健康相關的項目上。而有59%的年輕人於去年有付費學習最少三種技能，有29%年輕人表示，疫情過後在喜歡並能夠負擔的前提下就會購物。

花旗銀行「疫情前後的消費模式與生活態度」調查報告於今年3月中進行調查，透過網上以隨機形式總共訪問了超過1202名年齡介乎21至60歲的香港居民，個人收入為每月12000或以上，調查對象包括年輕人士、家長及中產人士。

花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，花旗銀行本地首季信用卡簽帳達大比數增幅，惟海外消費亦受疫情影響，首季仍未見有升幅，令整體的零售業務的信用卡簽帳仍有下調跡象。於網上消費方面，首季的信用卡消費額按年達10%以上升幅。李冠康又表示，首季新信用卡客戶按年達顯著的上升，以上各種因素亦顯示本地消費逐漸恢復過來。

李冠康預期，本地消費的升幅會逐漸加大，海外消費未來幾季會逐漸復甦，料全年的零售市場能達雙位數的升幅。對於電子消費券，李冠康表示，目前未有更詳細的資料，未能制定消費方案。

記者：陳麗歡

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