集團指，公司生產的第一批電動車輛已交付予海外客戶並收到積極反饋，現正加快其海外市場擴張的步伐並有望於不久將來自海外客戶中接獲更多大量電動車輛訂單，預期集團將需要額外營運資金以作發展電動車輛業務及一般營運資金用途。

董事會已考慮多種籌資方式並認為建議上市為推動公司股東吸引更多市場參與及流動資金、擴大其美國散戶及機構投資者基礎、吸引分析師關注，以及最終從短期及長期而言提高股東價值之具吸引力的機會，建議上市亦可提升集團於全球投資界的形象及增加其在全球持續部署先進電動車輛技術的知名度。

集團指，恰逢美國政府最近宣佈對電動車輛及電動車輛基礎設施的建議聯邦投資，同時集團計劃於宣佈建議更名為科軒動力後推出若干的新發展舉措，因此認為此乃建議上市之合適時機。目標旨在獲得一個能更好地反映其專有技術和快速增長的真正價值之估值，尤其是集團現已打入海外電動車輛銷售市場。

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