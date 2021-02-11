恒指半日跌116點 科指挫2.2% ATMXJ全線跌 藍籌新貴逆市揚
文章日期：2021年5月24日 11:58
港股半日低開低收。恒指半日跌116點或0.41%，報28342點，成交金額667億元；國指跌88點或0.83%，報10614點。恒生科技指數收報7847點，跌2.22%。
ATMXJ全線受壓，騰訊（0700）收報583.5元，跌0.58%；阿里巴巴（9988）傳遭股東折讓配股，半日收報205.2元，跌1.35%；美團（3690）累市，收報268元，跌2.62%，拖低大市34點；小米（1810）收報26.7元，跌2.73%；京東（9618）收報280.8元，跌2.77%。
藍籌新貴逆市走高，信義光能（0968）升2.28%，收報13.48元；比亞迪（1211）收報164.9元，升0.61%；碧桂園服務（6098）收報80.9元，升3.92%。
藍籌中以創科實業（0669）表現最好，升2.43%，收報139.2元，阿里健康（0241）表現最曳，跌3.42%，收報21.15元。
發改委等五部門聯合約談銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業，銅、鋼鐵大跌，江西銅業（0358）跌4.81%，收報17.02元；重慶鋼鐵（1053）跌6.62%，報2.4元。金礦股個別走，中國黃金國際（2099）收報25.45元，跌1.74%；靈寶黃金（3330）收報1.21元，跌1.63%；紫金礦業（2899）收報11.22元，跌2.26%；招金礦業（1818）收報8.21元，升0.61%；價值黃金（3081）收報44.9元，升0.49%。
內地物管股半日逆市向好，融創服務（1516）收報23.7元，升6.28%；世茂服務（0873）收報20元，升5.15%；華潤萬象（1209）收報47.1元，升3.06%；時代鄰里（9928）收報5.74元，升4.36%；恒大物業（6666）收報13.02元，升2.04%；保利物業（6049）收報60.55元，升3.15%。