石藥集團首季收入按年升9.9%至67.33億元，當中成藥收入按年升9.1%至54.8億元，原料產品中的維生素C收入按年升22.9%至5.24億元，抗生素及其它收入按年升31%至3.9億元，功能食品及其它收入按年跌10.4%至3.41億元。

集團預計未來三年將上市新產品60餘個，其中預計市場空間超過10億元的重磅品種將不少於15個，而納米技術平臺研發的米托蒽醌脂質體、多西他賽白蛋白納米粒、紫杉醇白蛋白納米粒（速溶）等產品，都是具有全球專利及極具市場價值的重磅產品。這些產品的上市必將強力支撑集團未來的高質量增長。

集團指，亦現正積極物色收購及合作的機會，以加強產品管線及充分利用集團強大的銷售平臺。於首季度，集團取得甲磺酸瑞澤替尼膠囊（不可逆的第三代EGFR-TKI）及CM310（抗IL-4Rα的重組人源化單抗）的授權及商業化權利。甲磺酸瑞澤替尼膠囊的中國上市申請已於2021年5月獲得受理。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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