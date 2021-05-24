石藥首季純利升27%至14.72億元
文章日期：2021年5月24日 12:10
石藥集團（1093）公布截至三月底的首季純利按年升26.9%至14.72億元人民幣（下同），每股基本盈利按年升27%至0.1229元，基礎溢利按年升63.3%至14.72億元。
石藥集團首季收入按年升9.9%至67.33億元，當中成藥收入按年升9.1%至54.8億元，原料產品中的維生素C收入按年升22.9%至5.24億元，抗生素及其它收入按年升31%至3.9億元，功能食品及其它收入按年跌10.4%至3.41億元。
集團預計未來三年將上市新產品60餘個，其中預計市場空間超過10億元的重磅品種將不少於15個，而納米技術平臺研發的米托蒽醌脂質體、多西他賽白蛋白納米粒、紫杉醇白蛋白納米粒（速溶）等產品，都是具有全球專利及極具市場價值的重磅產品。這些產品的上市必將強力支撑集團未來的高質量增長。
集團指，亦現正積極物色收購及合作的機會，以加強產品管線及充分利用集團強大的銷售平臺。於首季度，集團取得甲磺酸瑞澤替尼膠囊（不可逆的第三代EGFR-TKI）及CM310（抗IL-4Rα的重組人源化單抗）的授權及商業化權利。甲磺酸瑞澤替尼膠囊的中國上市申請已於2021年5月獲得受理。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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