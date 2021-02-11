港元拆息普遍向下 1個月HIBOR創逾一周低
文章日期：2021年5月24日 11:42
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，按日跌0.25點子至0.08321%，創逾一周低位。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.03911%；1星期HIBOR跌0.13點子至0.05714%；2星期HIBOR升0.16點子至0.06804%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.17179%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.30304%；12個月期HIBOR跌0.43點子至0.43%。
港元現報7.764元，升值2點子。
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日期：2021年5月25日 (星期二)
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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