上證綜合指數今早低開後回勇，半日一度逼近3500點，高見3496點，午市收報3492點，升5.48點或0.16%，成交額2347億元。

深證成份指數半日高開高收，最高見過14461點，收市報14457點，升40點或0.28%，成交額3013億元。

創業板指數以近半日高位收市，半日收報3132點，升19點或0.62%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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