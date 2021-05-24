内地股市半日回升 滬指曾逼近3500點大關
文章日期：2021年5月24日 11:38
内地股市半日回升，創業板指數升0.62%。滬深兩市合共成交額5360億元人民幣（下同）。
上證綜合指數今早低開後回勇，半日一度逼近3500點，高見3496點，午市收報3492點，升5.48點或0.16%，成交額2347億元。
深證成份指數半日高開高收，最高見過14461點，收市報14457點，升40點或0.28%，成交額3013億元。
創業板指數以近半日高位收市，半日收報3132點，升19點或0.62%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
疫下YouTube廣告增 VS media：客戶重效益 社交媒體關注度高
港股上周ADR向下 恒指季檢科技股大熱倒灶 留意相關股份表現