馬雲據報將卸任「湖畔大學」校長一職
文章日期：2021年5月24日 10:29
英國《金融時報》報道，在北京方面施壓下，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲將辭去「湖畔大學」的校長職務。該校是他在六年前與人聯合創辦的精英商學院。
湖畔位於馬雲的家鄉杭州，是一個高管和企業家培訓項目，最近更名為湖畔創研中心，因為不是授予學位的教育機構，所以去掉了「大學」一詞。《金融時報》報道，因當局擔心馬雲是在建立一個與中共目標背道而馳的網絡，故學校將須調整課程。
自去年10月在公開講話中抨擊金融監管機構後，內地隨即收緊對阿里系的監管，螞蟻集團IPO亦遭擱置，馬雲基本上已沒有公開露面。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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