他在Twitter發文指，「國際奧委員會有權決定繼續推進奧運會嗎？有傳言指取消奧運會需要支付巨額巨額罰款，但若果來自200 個國家的10萬人來到疫苗接種滯後的日本，令變異病毒擴散，相信日本屆時損失更多，包括生命、緊急狀態下的補助金負擔、GDP下跌及公眾的耐心。」

上周他亦發布帖文指，目前逾80%的日本國民希望奧運會推遲或取消，他質疑是誰及用何種權力可強行推進東奧。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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