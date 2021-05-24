軟銀孫正義Twitter發文轟 繼續辦奧運會日本損失更大
文章日期：2021年5月24日 11:16
日本軟銀集團創始人兼CEO孫正義在Twitter上發文指，對在新冠肺炎大流行期間應否繼續舉辦東京奧運會表達困惑和擔憂。
他在Twitter發文指，「國際奧委員會有權決定繼續推進奧運會嗎？有傳言指取消奧運會需要支付巨額巨額罰款，但若果來自200 個國家的10萬人來到疫苗接種滯後的日本，令變異病毒擴散，相信日本屆時損失更多，包括生命、緊急狀態下的補助金負擔、GDP下跌及公眾的耐心。」
上周他亦發布帖文指，目前逾80%的日本國民希望奧運會推遲或取消，他質疑是誰及用何種權力可強行推進東奧。
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