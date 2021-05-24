傳聯影醫療擬在港上市 集資或最少78億元
文章日期：2021年5月24日 10:56
外電引述知情人士報道，醫學影像及放療設備生產商聯影醫療擬於香港上市，集資最少10億美元（約78億港元）。據報，該公司正就潛在的上市事宜與顧問合作，考慮最快於今年稍後時間上市。目前審議工作仍在進行中，籌資金額和時間表等細節可能有變動。
報道指，公司代表稱，聯影醫療已簽署科創板上市輔導協議，有關籌資規模和時間將在招股說明書中提供，但並未提及香港IPO事宜。聯影醫療去年底聘請中信證券和中金公司，就申請在科創板上市做準備。
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