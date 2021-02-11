此前，港交所曾爆出一宗賄賂醜聞，並被監管機構審查。據報，主席史美倫認為曾擔任摩根大通私人銀行國際市場負責人的歐冠升，在高度監管的大行工作過的背景，讓他擁有力推文化整頓的經驗。港交所、香港證監會的發言人以及歐冠升均不予置評。

去年廉政公署落案起訴港交上市部首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆，指他涉嫌公職人員接受利益及行為失當，包括從上市顧問林楚華收取200萬元，作為傾向優待創業板公司申酉控股（8377）首次公開招股申請的報酬。另外，楊金隆亦涉嫌對港交所隱瞞林楚華把915萬元轉帳予他太太郝媛媛的戶口一事。廉署同時起訴林楚華一項向公職人員提供利益罪。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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