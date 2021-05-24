内地股市個別發展 僅上證指數低開 開市跌0.1%
文章日期：2021年5月24日 09:29
内地股市個別發展。上證綜合指數低開，開報3486點，跌0.29點或0.01%；深證成份指數開市報14436點，升18點或0.13%；創業板指數開市報3128點，升15點或0.5%。
央行公開市場進行100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期；中標利率2.2%，持平上次。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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