恒指低開40點 藍籌新貴信義光能、比亞迪、碧服逆市漲
文章日期：2021年5月24日 09:28
恒指今早偏軟，低開40點或0.15%，報28417點，成交金額26億元；國指今早低開53點或0.5%，報10649點。恒生科技指數開市報7961點，跌0.8%。
恒指上周公布季檢結果，科技股大熱倒灶，ATMX個別走，阿里巴巴（9988）傳遭股東折讓配股，該股拖低大市，開市報206元，跌0.96%，拖跌大市15點；美團（3690）本周五公布業績，開市報276.8元，升0.58%；小米（1810）開市報27.35元，跌0.36%；騰訊（0700）開市報586.5元，跌0.34%。上周經歷人事大地震的嗶哩嗶哩（9626）雖獲列入科指，開市仍受壓，報797.5元，跌1.3%。
藍籌中以中生製藥（1177）表現最好，開市升1.25%，報8.88元；石藥（1093）表現最差，開市跌2.87%，報10.84元。
信義光能（0968）、比亞迪（1211）及碧桂園服務（6098）染藍。信義光能開報13.8元，升4.7%；比亞迪開市報168.5元，升2.81%；碧桂園服務開市報79.6元，升2.25%。另外，中概股汽車之家（2518）獲納入恒生科指，開市報160元，跌1.6%。
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