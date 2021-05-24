阿里雲據報失大客戶字節跳動 並難獲內地政府機構合約
文章日期：2021年5月24日 08:51
《華爾街日報》引述知情人士報道，由於阿里巴巴（9988）及旗下螞蟻集團受到內地更嚴密的監管，字節跳動已終止把其國際數據儲存在阿里雲的協議，阿里雲近期亦難以得到內地政府機構的合約，甚至連邀約與官員、國企客戶開會都有困難。
據報，字節跳動與阿里協議終止時，字節跳動向阿里購買了伺服器。阿里雲拒絕評論相關報道。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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