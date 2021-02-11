開市焦點:

石藥（1093）、快手（1024）、中國生物製藥（1177）、滔搏（6110）等今日公布季績。

呷哺呷哺（0520）上周五經歷人事大地震，先炒行政總裁趙怡，創辦人兼主席賀光啟親自兼任行政總裁。集團公布，公司於5月指示受限制股份單位受託人於5月21日在市場上按照不超過每股10.2元的加權平均價購買不超過130萬股股份，佔已發行股數的0.12%，最終平均價每股為10.0178元，涉資共約1302.3萬元。

恒指公司公布自改革後首次季度檢討。恒指將加入3隻股份，分別為信義光能（0968）、比亞迪（1211）及碧桂園服務（6098），於6月日7日起生效，科技股大熱倒灶。

恒生科指同時公布季檢結果，兩隻在3月底來港上市的中概股汽車之家（2518）和嗶哩嗶哩（9626）獲列入科指，比例分別為0.14%和1.27%。

富時羅素公布，全球股票指數系列季度評審結果新納入藍月亮（6993）等。

太古系（0019、A股）及（0087、B股）及旗下太古地產（下稱太地）（1972）公布人事變動，「第六代傳人」施銘倫返英，白德利接任主席。

藍鼎國際（0582）公布，與擔保人林佳慧、以及認購人、由林佳慧全資擁有的Wealth Millennium Limited訂立認購協議，以認購價每股0.197元認購7.04億新股，佔配發認購股份後已發行股本約16.67%。