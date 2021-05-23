集團指，公司極其重視此事項，除審查及加強其內部控制程序外，公司正就貸款人聲稱行使對質押股份的擔保權益一事尋求法律意見，且正考慮所有可用的法律行動。

事件源起於2019年8月28日，傑泰以協鑫新能源（0451）的股份作為抵押，向獨立第三方貸款最多6000萬美元，對方將分四期發放貸款，前三期為1600萬美元，最後一期為1200萬美元。而在2019年10月，傑泰共持有118.8億股協鑫新能源，並將當中8.651億股質押作為首期貸款擔保，並轉入傑泰與存管經紀的賬戶。

惟集團指，雖然傑泰已轉入質押股份，但貸款人並未提供協定的貸款額。直至2020年2月，傑泰只收到合共220萬美元貸款，遠低於貸款協議。

然而於2020年5月18日， 傑泰收到貸款人的違約通知， 當中聲稱傑泰違反貸款協議，保利協鑫並不接受違約通知的合理性，儘管傑泰與貸款人持續溝通，有關貸款人尚未提供餘下貸款金額事宜，以及有關貸款的其他潛在安排，但貸款人並未提供餘下貸款金額，亦未與傑泰協定新條款。

及至本月初，傑泰向存管經紀作出查詢後獲悉，於2020年6月6日或前後，貸款人已向存管經紀發出授權令，聲稱行使其對質押股份的擔保權益，因此，貸款人已直接保管所有質押股份。但於相關時間，傑泰並未收到授權令副本，亦無得知該授權令發佈的消息。於進一步向存管經紀作出查詢後，傑泰收到一家聲稱為貸款人的繼任實體的電子郵件，指出質押股份「已被沒收並出售」。此前，貸款人並未告知傑泰有關聲稱沒收及出售事項。

保利協鑫指，即使質押股份所有權據稱已被沒收，公司認為其仍控制協鑫新能源的經營權。因此，待公司與新核數師確認後，董事會認為，根據國際會計準則協鑫新能源將仍於公司綜合財務報表中綜合入賬列為附屬公司。

保利協鑫自今年4月1日起停牌，並繼續暫停買賣﹔協鑫新能源則指，貸款人行使對質押股份的擔保權益不會對公司的業務運營產生任何重大影響。