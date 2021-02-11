他希望，市民從社會整體需要考慮，支持這次特區政府提出修訂《醫生註冊條例》的建議，讓非本地培訓醫生在符合特定條件後，可在香港取得正式註冊。

他指，上述計劃申請人須符合的條件包括本身須為香港永久性居民；持有獲特區政府認可的醫學資格；須在本港公營醫療機構服務五至十一年並獲機構確認滿意其表現。

具體須在公營機構服務的年期，視乎申請人在加入相關機構前是否已獲專科資格。如果申請人是剛獲得大學本科醫學資格，則須在本港公營機構接受至少六年的專科培訓，並在獲得專科資格後再在本港公營醫療機構工作至少五年，才能獲得正式註冊。

安排可讓在本港以外接受培訓、但卻熟悉香港環境的港人醫生，多一個回流到香港公營醫療機構服務市民的選項，紓緩本地公營醫療系統的人手壓力。而在受僱期間對他們工作表現的持續評核亦有助確保這批醫生的質素。

他指，早在1990年代，非本地培訓醫生佔同期在港新註冊醫生人數便高達約四成半。然而，在2011到2020的十年間，相關比例卻大幅下降至大約一成，某程度令本地醫療系統人手緊張的情況更為惡化。

現在透過修訂法例，吸納非本地培訓的港人醫生到公營醫療體系服務，相信這是目前最適切的方案，以緩解短期人手不足的問題。希望大家從社會整體需要考慮，支持這次的條例修訂建議。